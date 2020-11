Uma equipe da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Polícia Civil (Dcore) começou a analisar nesta sexta-feira (13) imagens que mostram os dois suspeitos pelo assassinato do professor José Geraldo Alves, de 45 anos.

Nas imagens, é possível ver o momento em que os jovens chegam no apartamento da vítima, localizado no Bairro do 15, por volta das 11h40 minutos do domingo.

Quase 3 horas depois a dupla deixa o local com malas e mochilas cheias de roupas. Para complementar a renda, o professor vendia roupas.

Nesta sexta-feira, a polícia civil começou também a ouvir testemunhas. O crime ocorreu na noite do último domingo (8), mas o corpo só foi encontrado na terça-feira.

