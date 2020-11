A vítima estava trafegando em sua motocicleta Honda CG Titan 150, de cor preta, placa NAF-1439, em uma trilha na área de mata do bairro quando foi abordado por criminosos da facção local e morto com 7 tiros

Um homem ainda não identificado pela polícia foi encontrado morto com marcas de tiros e facadas na manhã desta sexta-feira, 13, em uma área de mata na divisa do Residencial Rosa Linda com a Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o corpo foi encontrado por populares que passavam pelo local. A vítima estava trafegando em sua motocicleta Honda CG Titan 150, de cor preta, placa NAF-1439, em uma trilha na área de mata do bairro quando foi abordado por criminosos da facção local e morto com 7 tiros. Ele ainda foi ferido com 13 golpes de faca na região das costas.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia acredita que crime foi motivado pela guerra entre facções por disputa de território.

