Os vereadores do município de Brasiléia, durante Sesse Extraordinária nesta terça-feira, dia 12, realizaram abertura dos trabalhos para buscar junto aos poderes executivos, soluções para problemas locais que possam ser solucionados o mais breve possível, podendo beneficiar os munícipes principalmente no tocante a iluminação pública em alguns bairros da cidade.

No tocando a luta contra o covid-19, os edis reconhecem que o Estado e o Município vem trabalhando para disseminar e evitar possíveis contaminações pela fronteira, apesar do primeiro caso registrado no último final de semana.

Segundo o vereador Mário Jorge Fiesca (PROS), juntamente com Marcos Tibúrcio (MDB), destacaram a luta dos profissionais de saúde que estão à frente no hospital Raimundo Chaar, lutando contra a doença que invadiu o mundo e chegou na fronteira.

O vereador Edu Queiroz (PT), foi mais enfático em reconhecer o trabalho do Governo do Acre, junto com os demais municípios no combate ao Covid_19. Durante o final de semana, em parceria com os Municípios, o Depasa realizou com carros pipas, desinfecção e lavagem de ruas e espaços públicos com produto químicos.

Nesta terça-feira (12), foi votamos o requerimento apresentado pelo vereador Antônio Francisco, Projeto de Lei de sua autoria onde estará beneficiando munícipes, que será publicado pela assessoria, que autoriza a aquisição de Patrulhas Mecanizadas, sendo aprovada pela maioria.

