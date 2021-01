Enquanto uma notícia é animadora, outra preocupa. O vereador do PSD reeleito pelo Município de Epitaciolândia, Rubenslei Rodrigues, teve que ser transferido para a capital para ser tratado do covid-19 e seu quadro de saúde foi considerado estável.

Nesta segunda-feira, dia 11, em contato com a direção do hospital de Brasiléia, foi passado que o quadro de saúde do vereador, havia melhorado bastante nas últimas horas, ao ponto de Rubenslei caminhar, mostrando que sua saúde demonstrava uma recuperação muito animadora.

Já o quadro de saúde do ex-vereador pelo mesmo município e atual secretário de obras, Antonio Aquino ‘Kaki’, demonstrava um preocupação por parte da equipe médica de Rio Branco, pra onde foi transferido acometido pelo covid-19.

Segundo a coordenadora de saúde, Joelma Pontes, foi passado que o Kaki teria sido entubado para melhor ser tratado na capital. Boatos em grupos de WhatsApp, diziam que o ex-vereador se encontrava no lado boliviano de Cobija, sendo falsa a nota.

