O prefeito eleito por Epitaciolândia que tomará posse no final do dia desta sexta-feira, dia 1º de janeiro de 2021, o Delegado Sérgio Lopes (PSDB), já teria os nomes dos novos secretários municipais que lhe acompanharam na legislatura de 2021/2024.

Os rumores de que estaria escolhendo os nomes com muito critério juntamente com seu vice, Professor Soares (PROS), não seria novidade, uma vez que pretende fazer uma administração popular e com foco voltado em suas promessas de campanha.

Epitaciolândia tem cerca de 10 cargos de confiança, sendo que alguns nomes cogitados podem mudar até o final de semana. Para a Assessoria de Comunicação, o jornalista Wesley Cardoso provavelmente é o mais indicado; para o Gabinete ou Administração, ficaria o escrivão Sérgio Mesquita e a primeira dama, Alyne Saldanha, também está cotada para ocupar a Administração.

Para a saúde, foi cogitado o nome de Cássio Hassem; no Esporte e Cultura, ficaria com Ricardo Maffi, mas que provavelmente não poderá aceitar e o segundo nome, seria Wellisson Camelin. Na Educação, retornaria a ex-secretária, Eunice Gondim; Ação Social seria Eliade M. da Silva; Finanças e Planejamento foi indicado Antonio Rosicley e para Obras, o ex-vereador Antonio Aquino ‘Kaki’.

Para o Meio Ambiente, o Pastor Jonas Cavalcante, do Nari; Agricultura, ficaria o ex-candidato a vereador Joãozinho Ferreira; um outro nome cotado para o Gabinete, seria Dheyne de Andrade da Cunha vulgo Didi. Produção e Abastecimento, ficaria com João Freire.

Esclarecendo que esses nomes indicados poderão ser mudados ou não. Segundo foi informado, todos foram peças importantes para que a chapa encabeçada pelo Delegado Sérgio Lopes e Professor Soares fosse eleita.

