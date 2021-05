Veja fotos: Corpo de médico acreano foi localizado por pescadores e tem marca de tiro na nuca

As autoridades do estado da Bahia, precisamente do município de São Gonçalo dos Campos, já estão trabalhando com a expectativa de execução do médico acreano Andrade Santana Lopes (32), após localizarem o corpo.

O corpo do médico psiquiatra Andrade Santana Lopes, 32 anos, foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (28), na localidade da Fazenda Xavante, zona rural de São Gonçalo dos Campos. Pescadores encontraram o corpo boiando no Rio Jacuípe.

Com o corpo, foi localizado uma âncora amarrada em um de seus braços e uma marca de tiro na nuca. O corpo foi levado para o IML para autopsiado, onde será revelado a causa real da morte do acreano.

Familiares se encontram após saberem do desaparecimento do médico. A primeira hipótese levantada pelas autoridades no início da semana, seria de que Andrade teria sido raptado e pudesse estar escondido para que os criminosos pedissem resgate.

Mesmo com a localização do veículo do médico as margens do rio, as buscas foram realizadas pela região do município baiano. Um amigo, que também é médico, que iria se encontrar com o acreano foi ouvido e relata que não encontrou a vítima no local.

O caso está em aberto.

Veja imagens do momento do resgate do corpo do médico Andrade – Fotos de Aldo Matos

