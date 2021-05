Suspeito de homicídio de médico é preso em Feira de Santana

Um homem suspeito de envolvimento na morte do médico Andrade Lopes Santana, de 32 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (28), na cidade de Feira de Santana.

O mandado de prisão foi cumprido na casa do acusado, no bairro da Santa Mônica, por equipes da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira) e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana.

Santana, natural do estado do Acre e morador do município de Araci, na Bahia, estava desaparecido desde segunda-feira (24).

O corpo do médico foi encontrado no início da tarde de hoje no Rio Jacuípe, próximo à cidade de São Gonçalo dos Campos, a cerca de 110 km de Salvador.

A perícia constatou uma perfuração por disparo de arma de fogo na nuca da vítima., que estava amarrada a uma âncora.Os policiais ainda encontraram o celular no bolso da bermuda que ele vestia.

Em entrevista à Record TV Itapoan, o delegado Roberto Leal, da Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Feira de Santana, responsável pela investigação, afirmou que Santana se deslocou de Araci para Feira de Santana na segunda para resolver uma pendência no Exército – segundo Leal, ele pretendia comprar uma arma de fogo.

Ao chegar na cidade, o médico teria decidido passear de jet ski com um colega. À polícia, o amigo convidado por Andrade informou que o colega não chegou ao local marcado e então ele resolveu voltar para casa.

O carro em que Andrade estava foi localizado na terça-feira (25), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às margens da BR-101, nas imediações de Conceição do Jacuípe.

O veículo foi periciado, na tentativa de encontrar sinais de violência. A motivação do crime está sendo apurada.

Por BNews