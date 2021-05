Corpo de médico natural de Brasiléia é localizado dentro de rio após buscas

A notícia de que as autoridades do estado da Bahia teriam localizado um corpo boiando no rio Rio Jacuípe, no município de São Gonçalo dos Campos, município localizado a cerca de 100 km da capital baiana, Salvador.

O carro do médico foi localizado nesta terça (25) pela Polícia Rodoviária Federal, às margens da BR-101, nas imediações de Conceição do Jacuípe. O médico saiu de Araci, onde reside e trabalha, em direção a Feira de Santana na companhia de um amigo.

Andrade Santana (32) era médico psiquiatra e natural da cidade de Brasiléia, localizada cerca de 240km da capital, Rio Branco. Familiares que viajaram para a cidade, teriam confirmado através da identificação do corpo.

As primeiras informações obtidas, seria que as autoridades policiais vinham trabalhando com um suposto sequestro, mesmo após localizarem o carro do médico as margens do rio.

Somente hoje pela manhã, buscas foram realizadas pelo rio, sendo localizado o corpo. O profissional de saúde de 32 anos, natural do estado do Acre e morador do município de Araci, na Bahia, estava desaparecido desde segunda-feira (24).

Mais informações a qualquer momento.