Urgente: Corpo encontrado boiando em rio pode ser de médico acreano que estava desaparecido

O corpo do médico psiquiatra Andrade Santana pode ter sido encontrado, na manhã desta sexta-feira (28), em São Gonçalo dos Campos, município localizado a cerca de 100 km de salvador. Segundo fontes do BNews, um corpo foi encontrado boiando no Rio Jacuípe.

O médico saiu de Araci, onde reside e trabalha, em direção a Feira de Santana. A família de Andrade Santana é do Acre.

O carro do médico foi localizado nesta terça (25) pela Polícia Rodoviária Federal, às margens da BR-101, nas imediações de Conceição do Jacuípe.