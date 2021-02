“Foi uma vitória da democracia”. Assim a deputada Vanda Milani se referiu à vitória, nesta segunda-feira ,1, do deputado Artur Lira(PP/AL) à presidência da Câmara Federal para o próximo biênio. Lira sagrou-se vitorioso, ainda em primeiro turno ,por 302 votos.Milani lembrou a importância do posto já que novo presidente da Câmara deverá conduzir os trabalhos no plenário e pautar as propostas que serão colocadas em votação, além de ser o 3° na linha de substituição do presidente da República.

“Desejo ao novo presidente da Câmara Federal toda sorte na condução dos trabalhos que são absolutamente essenciais para o desenvolvimento desse país”, disse Milani. Dentre eles, a deputada destacou a vacinação da população contra a Covid 19 até a retomada das medidas de crescimento, as reformas “e todos os desafios impostos para a melhoria da qualidade de vida da Nação brasileira”. A parlamentar ainda enfatizou que aposta que sejam reforçados o respeito à proporcionalidade no Congresso e a valorização do trabalho do parlamentar, “com a inclusão na pauta dos assuntos estratégicos defendidos pelos deputados”.

Preservação

Vanda Milani disse contar que seja preservada a autonomia entre os poderes e ressaltou que a bancada do Solidariedade, “permanece independente”. A deputada ainda desejou ao novo presidente da Câmara Federal “um mandato baseado no equilíbrio, flexibilidade e as mediações necessárias que o posto requer”. Ao finalizar , a parlamentar reiterou sua disposição de colaborar com as ações do novo presidente da Casa, “cobrando e apoiando sempre que necessário, tendo como alvo os legítimos interesses do País e seus estados, em particular o Acre”.

