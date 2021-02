Em março do ano passado, Assis Brasil chegou a abrigar 300 imigrantes. Quando o então prefeito Antônio Barbosa, o Zum, pediu socorro ao governo estadual e federal.

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, disse nesta terça-feira, 2, que o novo abrigo municipal para os imigrantes que chegam ao município será entregue até o dia 15 deste mês.

Apesar de oficialmente as fronteiras brasileiras estarem fechadas à entrada de estrangeiros, a quantidade de imigrantes de várias nacionalidades voltou a aumentar na pequena cidade.

De acordo com o prefeito, atualmente estão abrigados em Assis Brasil, em uma escola municipal, 67 imigrantes. No começo de janeiro, esse número chegou a ser de apenas um.

O novo abrigo está sendo construído a partir da reforma de um antigo prédio público cedido pelo governo federal, que no ano passado destinou R$ 600 mil ao município para esse fim.

“O espaço está sendo adaptado com esse montante para uso exclusivo deles. O dinheiro também está sendo usado para despesas de alimentação e outros itens”, disse Correia.

Em março do ano passado, Assis Brasil chegou a abrigar 300 imigrantes. Quando o então prefeito Antônio Barbosa, o Zum, pediu socorro ao governo estadual e federal.

Na ocasião, ele disse que a cidade já havia gastado mais de R$ 1 milhão na assistência aos estrangeiros e decretou situação de emergência no município.

Em julho do ano passado, os imigrantes começaram a deixar a cidade, mas o fluxo voltou a crescer a partir de outubro, com a chegada de venezuelanos, em maioria.

A entrada de estrangeiros no estado tem como agravante o risco de aumento na disseminação do novo coronavírus. Assis Brasil é a cidade de maior incidência de Covid-19 no Acre.

