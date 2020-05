A direção do hospital de clinicas Raimundo Chaar, localizado na cidade de Brasiléia, está em estado de alerta, após receber os testes realizado em profissionais que atuam naquela unidade de saúde, considerada importante para a regional do Alto Acre.

Segundo foi informado agora a noite, dois enfermeiros que realizaram os testes ‘swab’ (coleta das narinas) e o rápido, deram positivo. Um foi liberado para acompanhamento domiciliar e o outro ficou na unidade de isolamento.

As medidas de segurança estão sendo tomadas junto as pessoas que tiveram contato com os dois, para que o vírus não se espalhe para outras pessoas. O hospital corre o risco de perder outros profissionais, que poderão ficar isolados em quarentena e/ou recebem tratamento.

Com a ausência de profissionais, o atendimento em várias áreas do hospital pode ser afetado. Foi informado que uma reunião de emergência pode acontecer a qualquer momento e o secretário de saúde do Estado, Alisson Bestene poderá se pronunciar nas próximas horas sobre o caso.

Mais informações a qualquer momento.

