Após reuniões com representantes do governo Federal em Brasília, a equipe, composta pelo governador Gladson Cameli e pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas Alves, veio ao Juruá, na tarde desta sexta-feira, 19, com o objetivo de oficializar o suporte que a união dará ao Estado para combater as cheias que afligem a região.

Ao longo da reunião, foram discutidos o planejamento de como o Acre pode vencer a crise das cheias de rios e igarapés.

“É um momento para falar de união. Ela é necessária. Peço que todos façam a sua parte. Eu quando soube da situação das cheias, fui à capital federal em busca de ajuda, fui atendido e isso reflete o esforço de todos. O governo assumiu, em parceria com os prefeitos, o compromisso de lidar com as enchentes, mas vamos trabalhar em sintonia para vencer este problema”, disse Cameli.

O secretário Lucas garante que, num curto período de tempo, os recursos estarão disponíveis para dar celeridade às ações de suporte às vítimas das inundações.

“À medida que os projetos forem aprovados, os recursos sairão. Pelo o que vi, aqui no Estado, todos os planos estão reconhecidos e precisamos, somente, fazer uma análise. Assim que sair a votação do orçamento, em três ou quatro dias a ajuda estará disponível às prefeituras”, afirmou.

Os passos de reconstrução das infraestruturas afetadas pelas cheias serão feitos a partir de análise elaboradas por três esferas governamentais. Os municípios afetados podem ser assistidos por meio de recursos de assistência humanitária, de reestabelecimento e de reconstrução.

Caminhos são discutidos para que o Acre vença a crise das cheias Foto: Marcos Santos/Secom

