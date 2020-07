“Ciro Nogueira conversou com Gladson Cameli e pediu autorização para fazer a gravação”

Fonte Contil.Net

A pendenga envolvendo o governador Gladson Cameli e o Progressista está longe de terminar.

Após lerem uma matéria publicada na tarde de ontem terça-feira (21) pelo site Ac24horas, onde o presidente nacional dos progressistas, Ciro Nogueira afirma que “Bocalom é um bom candidato”, uma liderança próximo a Gladson telefonou para a redação do jornal Contil.Net para dizer o seguinte:

“É um vídeo velho, do baú dos que querem a desagregação e a derrota dos Progressistas. O vídeo em que o presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, aparece fazendo a defesa da candidatura de Tião Bocalom, foi gravado antes do vazamento dos áudios do presidente do partido de Rio Branco, pastor Reginaldo”.

E disse mais mais: “Ciro Nogueira chegou a conversar com Gladson Cameli e pediu ao governador autorização para fazer a gravação”.

A fonte do Palácio Rio Branco, que passa quase 24 horas com Cameli, disse que o governador apenas pediu ao partido que seja estruturado novo ritual e que ele conduza o processo, e não determinou ou vetou candidaturas –– e o que foi autorizado pelas lideranças com mandatos no Acre.

“Depois dos áudios vazados do presidente do Progressistas de Rio Branco, os três deputados estaduais e sete prefeitos deram carta branca a Gladson Cameli para liderar o processo eleitoral no partido em 2020”, informa a fonte palaciana.

E informou ainda que: “Gladson vai dialogar com Ciro Nogueira e com Mailza Gomes sobre o ocorrido no Acre e vai reorganizar a arquitetura eleitoral de 2020, respeitando e ouvindo, mas tomando para si a responsabilidade de liderar o processo”, avisou.

O informante ligado ao governador disse que Isso não significa apoio final ou veto às candidaturas, mas, a reestruturação da arquitetura eleitoral, agora sob o comando de Gladson e sob novo formato.

“A senadora Mailza Gomes segue prestigiada pelo governador Gladson Cameli e tendo sua liderança respeitada pelos Progressistas do Acre. O resto é ação isolada de quem quer a desagregação e a derrota dos Progressistas”, garantiu.

