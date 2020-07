Somente em Cochabamba, 191 corpos foram retirados das casas ou das ruas. País sul-americano vê escalada dos casos do novo coronavírus.

Por France Presse

Policiais retiraram mais de 400 cadáveres de ruas e casas na Bolívia em apenas cinco dias, relatou nesta terça-feira (21) a Força Especial de Luta Contra o Crime (FELCC). Desse total, estima-se que a maioria morreu por Covid-19.

Somente na cidade de Cochabamba, 191 cadáveres foram retirados. Em La Paz, sede do poder boliviano, houve 141 resgate de corpos, informou o diretor nacional da FELCC, coronel Iván Rojas, a jornalistas. A operação ocorreu entre 15 e 20 de julho. De acordo com Rojas, 85% dos cadáveres são de mortos confirmados pelo novo coronavírus ou que apresentaram sintomas da Covid-19. As autoridades bolivianas vão catalogar esses casos como “suspeitos” — não está claro se todos poderão ser testados. ___________________ Os 15% restantes, explicam as autoridades bolivianas, são de mortos por outras doenças ou mesmo de violência, acrescentou. ___________________ A situação lembra a vivida pelo Equador em abril, quando os casos de novo coronavírus em Guayaquil causaram um colapso nos sistemas de saúde e funerário. Corpos eram vistos jogados pelas ruas, e urubus voavam sobre a cidade

Segundo o departamento epidemiológico nacional, o coronavírus está em “uma escalada muito rápida” nas regiões de La Paz e Cochabamba, ambas no oeste da Bolívia.

O diretor do Instituto de Investigações Forenses, Andrés Flores, informou que entre 1º de abril e 19 de julho a entidade pública “concluiu o reconhecimento médico legal extra-hospitalar de 3.016 cadáveres suspeitos e confirmados de ser portadores de Covid-19”. A maioria desses reconhecimentos ocorreu em Santa Cruz, primeiro epicentro da doença no país.

A Bolívia, que tem 11 milhões de habitantes, registra mais de 62 mil infectados com Covid-19 no acumulado desde o início da pandemia. No país, o novo coronavírus deixou mais de 2,2 mil mortos.

Entre os infectados, está a presidente interina do país, Jeanine Áñez. Ela teve um quadro assintomático da doença e passa bem.

O departamento de Santa Cruz adicionou 578 casos na terça-feira, enquanto La Paz registrou 431 novas infecções. São como nos últimos dias as duas regiões do país com o maior número de pessoas infectadas.

Também na soma total dos dois departamentos mais atingidos, Santa Cruz atingiu 30.887, enquanto La Paz 10.621, elevando o total para 41.508, que representa 66,56% do número total de casos desde o início da pandemia em Bolívia.

Seis dos outros sete departamentos apresentaram casos hoje: Cochabamba adicionou 168, Oruro 102, Beni 39, Chuquisaca 25, Tarija 22 e Pando apenas um. Enquanto Potosí não relatou novas infecções.

No total, esses departamentos somam Cochabamba 6.694, Beni 5.163, Tarija 2.583, Oruro 2.346, Chuquisaca 1.662, Pando 1.213 e Potosí 1.188.

O Ministério da Saúde também registrou 55 mortes, das quais 21 em Santa Cruz, 14 em Cochabamba, sete em Oruro, cinco em Pando, quatro em Tarija, duas em Tarija, duas em Beni, uma em La Paz e a mesma quantidade em Chuquisaca. Potosí não relatou mortes.

Além disso, foi relatado que, de 62.357 casos, 40.794 permanecem ativos, enquanto 19.290 se recuperaram da doença e 2.273 pessoas perderam a vida devido ao vírus. Quanto aos casos suspeitos, ainda existem 11.425 e 61.978 foram descartados após o laboratório.