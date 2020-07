Gercivaldo Guerreiro também doou terreno para colega, mas depois expulsou o homem

Vazou um áudio de Whatsapp em que o pastor Gercivaldo Guerreiro, de Sena Madureira, confessa que negociava cargo na prefeitura da cidade para um companheiro de igreja.

O homem informou que estava conseguindo um trabalho no poder público a um colega pastor, mas que, após desentendimento, voltou atrás e passaria o emprego para outro.

“Por incrível que pareça, estava vendo um trabalho pra você na prefeitura e infelizmente vou cancelar e abrir uma porta para outra pessoa. Não dá mais certo”, disse o evangélico, em mensagem de voz enviada ao próprio “irmão” de igreja, identificado como Dagmar.

O pastor que receberia o cargo é de Rio Branco e teria se mudado para Sena Madureira para congregar no mesmo templo que Gercivaldo. Este chegou a oferecer também um terreno para que o companheiro de fé construísse sua casa para viver com a família.

Porém, questões internas na igreja fizeram com que o senamadureirense descartasse a parceria com o colega. Dagmar já estava construindo sua residência de madeira quando Guerreiro pediu a terra de volta e mandou que o colega retirasse as tábuas já instaladas, como ele mesmo diz no áudio.

“Que o senhor dê um jeito que tirar a madeira lá do terreno, ta bom? Nós não damos muito certo. Pensei uma coisa e é outra. O senhor foi só mais um que veio pra cá e na verdade foi só mais uma decepção”, disse Gercivaldo.

“Os irmãos já estão vendo, já observaram sua atitude. Não foi no culto ontem, não teve na Cruzada, não soma em nada conosco. E todos nós fizemos nossa parte. Então cancele a construção da casa no meu terreno lá que eu cancelei a doação do terreno pro senhor”, continua.

Escute o áudio Whatsapp:

Gercivado Guerreiro

Outros dois áudios vazados, de autoria desconhecida, reprovam a atitude do pastor. Para preservar a identidade dos interlocutores, a reportagem não vai reproduzir os áudios, mas destaca, a seguir, os principais trechos:

“Como é que um cara é um pastor, prega a palavra de Deus, aí faz o cara vim de Rio Branco pra cá, abandonando tudo que tem lá pra vir pregar a palavra mais o cara, aí dá um terreno pro cara, e quando o pobre coitado começa a fazer uma casinha pra viver com familiazinha dele o cara vai lá e manda o cara retirar a madeira de dentro do terreno? Ele vai carregar esse peso a vida inteira. Ele vai passar muitos dias sem dormir sossegado”, diz uma das mensagens.

“Olha aí, meus amigos do grupo. Esse aí é o pastor Guerreiro. Ele tem bagagem. Esse aí tem história na vida. Vocês acham que um pastor desses é pastor mesmo?”, questionou outro interlocutor.

