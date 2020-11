Nas últimas horas que antecede as eleições de 2020, candidatos dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, aproveitaram para tentar buscar apoio e mais alguns votos. Encerramento foi marcado por grandes carretadas com muitos apoiadores e muito veículos pelas ruas.

Na cidade de Brasiléia, as candidatas pelo MDB e PT, coloriram as principais ruas e avenidas, circulando pelos bairros juntamente com seus postulantes a um cargo na Câmara Municipal.

Já na cidade de Epitaciolândia, uma grande carreata aconteceu neste sábado (14), realizada pelo candidato do PSDB, Sérgio Lopes, juntamente com seu vice e apoiadores. O atual prefeito, Tião Flores (PP), realizou na tarde de sexta-feira, dia 13.

Nas demais cidades de Assis Brasil e Xapuri, que compõe a regional do Alto Acre, também aconteceram manifestações partidárias na sexta-feira e neste sábado, fechando o ciclo das campanhas eleitorais, mas, o prazo final vai até a meia-noite.

A partir dos primeiros minutos deste domingo, dia 15, está proibido qualquer manifestação política, ficando o político ou coligação, sujeitos a penalidades severas.

Para lembrar, os eleitores deverão levar sua caneta, identidade, título de eleitor e a máscara (obrigatório). O mesário não poderá pegar sua identidade, devendo ser mostrada junto com os demais documentos e a caneta não poder ser compartilhada.

Segundo o TER/AC, a regional do Alto Acre conta com 34.489 mil eleitores composta por três municípios (Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia), coordenada pelo Juiz da 6ª Zona, Doutor Gustavo Sirena.

16.844 eleitores estão sendo disputados em Brasileia por 136 candidatos a vereadores para 11 cadeiras, além de três 3 candidatos a prefeito(a). Assis Brasil é o município com menos eleitores e mais candidatos no Alto Acre. Os cinco candidatos a prefeito, além dos 82 postulantes a vereadores, disputam 5.913 votos.

Já Epitaciolândia, tem 11.732 votos são disputados por quatro candidatos a prefeito, além dos postulantes a vereador, para apenas nove cadeiras.

A 2ª Zona Eleitoral, é composta pelos municípios de Xapuri (11.399 votantes) e Capixaba (7.540 votantes), tem um eleitorado de 18.939 eleitores e é coordenada pelo juiz eleitoral, Doutor Luís Gustavo Alcalde Pinto.

Acre tem cadastrado, pouco mais de 561.261 eleitores aptos a votar neste dia 15 de novembro de 2020.

