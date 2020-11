Candidatos majoritários votam pela parte da manhã em Brasiléia e Epitaciolândia

O grande dia chegou no Brasil. Especificamente nas cidades da fronteira do Acre, Brasiléia e Epitaciolândia, segundo o serviço de apoio e segurança para o pleito que acontece neste dia 15, onde se escolhem vereadores e prefeitos, foi considerado tranquilo.

Isso apesar terem sido detidos, cerca de 15 cabos eleitorais e três candidatos a vereadores, acusados de praticarem crimes eleitorais sendo flagrado distribuindo santinhos e pedindo voto, fato proibido cerca de 12 horas antes e no dia da eleição.

Durante manhã deste domingo, dia 15, todos os candidatos procuraram suas seções para votar. A primeira a vota na fronteira, foi a candidata do PT por Epitaciolândia, Neide Lopes, seguida de Sérgio Lopes na companhia da esposa e filhas, depois o candidato pelo PSDB, Sérgio Lopes.

O candidato do Partido Progressista, atual prefeito que tenta sua reeleição, Tião Flores, foi o seguinte na companhia de sua esposa. Finalizando os candidatos do município de Epitaciolândia, foi a vez do candidato do PSL, Everton Soares, indo votar na companhia de sua mãe, a empresária Ana Soares.

O candidato do PSDB por Brasiléia, o empresário Manoel Prete, votou na zona rural, precisamente no km 68 da BR 317 (Estrada do Pacífico), na companhia de sua esposa, Dona Ruthe.

Em seguida, foi a vez da candidata a reeleição pelo Partido dos Trabalhadores, Fernanda Hassem, que votou na escola Getúlio Vargas, acompanhada de seus dois filhos que votaram pela primeira vez, além do esposo Álvaro Sander e sua equipe de apoio.

O último candidato a votar em Brasiléia, foi a candidata pelo partido Movimento Democrático Brasileiro, Leila Galvão, que vou na escola Socorro Frota, parte alta da cidade, onde chegou na companhia de seu esposo Nelson Moreira e assessores.

Segundo o juiz eleitoral da 6ª Zona, doutor Gustavo Sirena, o pleito aconteceu de forma tranquila.

Comentários