Trio é preso com armas após denúncia de tiros no bairro Taquari, em Rio Branco
Suspeito teria planejado atentado contra atual companheiro da ex; três armas foram apreendidas
Lucas José de Queiroz, de 29 anos, Aryel Almeida e Guilherme Barroso foram presos na noite de quinta-feira (19) durante uma ação da Polícia Militar no bairro Taquari, em Rio Branco. Na ocorrência, os policiais apreenderam três armas de fogo municiadas.
A intervenção ocorreu após denúncias de disparos na Rua do Passeio, no Segundo Distrito da capital. Equipes da Força Tática do 2º Batalhão iniciaram buscas na região e cercaram uma residência na Rua Baguari, apontada como ponto de encontro de integrantes de organização criminosa. No imóvel, os três suspeitos foram localizados e abordados.
Segundo a polícia, Lucas teria convidado os outros dois para participar de um atentado contra a casa de um homem que ele alegava ser ligado a uma facção rival. No entanto, as investigações preliminares indicam que o verdadeiro alvo seria o atual companheiro de sua ex-companheira.
Ainda conforme apurado, Lucas também é investigado por incendiar a residência da mulher na noite anterior, após descobrir o novo relacionamento. Na delegacia, ele teria confessado que tentou matar o homem na Rua Araguari, também no Taquari, horas antes da prisão.
Durante a ação criminosa, houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Além das armas, os policiais apreenderam peças de fardamento militar.
O trio foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes e permanece à disposição da Justiça. Eles devem responder por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.
Trabalhador sofre descarga elétrica e queda durante instalação de outdoor na BR-364
Homem de 30 anos foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco com quadro estável
Késsio Camilo dos Santos, de 30 anos, ficou ferido na manhã desta sexta-feira (20) após sofrer uma queda de altura seguida de descarga elétrica enquanto trabalhava às margens da BR-364, nas proximidades de um condomínio na região da Custódio Freire, em Rio Branco.
De acordo com relato da própria vítima, ele realizava a instalação de um outdoor e estava posicionado sobre uma escada no momento do acidente. Durante o serviço, a escada escorregou e Késsio caiu sobre a rede de alta tensão. Após receber o choque elétrico, ele ainda foi arremessado ao solo.
Segundo as informações apuradas, a corrente elétrica teria saído pelo pé esquerdo da vítima. Ele também sofreu escoriações em decorrência da queda. Apesar da descarga, não foram constatadas queimaduras em outras partes do corpo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. Após os primeiros atendimentos no local, Késsio foi encaminhado ao Pronto-Socorro da capital em estado de saúde estável.
Motociclista por aplicativo sofre fratura exposta após colisão na Antônio da Rocha Viana
Trabalhador de 63 anos foi atingido por carro ao reduzir velocidade para conversão, em Rio Branco
Alcimar Melo da Trindade, de 63 anos, ficou ferido na manhã desta sexta-feira (20) após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.
O trabalhador, que atua como motociclista por aplicativo, conduzia uma Honda Titan branca no sentido centro–bairro quando foi atingido por um Honda HR-V azul que trafegava logo atrás. Segundo informações apuradas no local, Alcimar teria reduzido a velocidade para realizar uma conversão, versão confirmada pela condutora do automóvel.
Com o impacto, ele foi arremessado ao solo e sofreu fratura exposta no pé esquerdo. Pessoas que passavam pela avenida pararam para prestar ajuda e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Uma ambulância de suporte avançado foi enviada à ocorrência. A equipe médica realizou os primeiros atendimentos ainda na via, estabilizou o quadro clínico da vítima e a encaminhou ao Pronto-Socorro da capital. De acordo com a médica plantonista, Alcimar estava consciente e com sinais vitais estáveis.
A motorista permaneceu no local, colaborou com as informações e aguardou a chegada das autoridades. Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos da perícia. Após a conclusão dos procedimentos, os veículos foram liberados e o tráfego normalizado.
Governo entrega Centro de Formação Cultural e devolve espaço revitalizado à comunidade
Por Victor Hugo dos Santos da Costa
A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) entregou oficialmente, no Parque da Maternidade, em Rio Branco, o novo Centro de Formação Cultural, equipamento que resgata uma área pública que, por anos, permaneceu sem destinação definida e sujeita à depredação. Totalmente revitalizado, o espaço passa a funcionar como polo permanente de formação e difusão cultural.
Destinado à realização de oficinas, cursos, atividades formativas e encontros artísticos, o centro tem como propósito fortalecer a capacitação de agentes culturais e ampliar o acesso da comunidade às diversas linguagens artísticas, consolidando-se como ambiente de aprendizado, experimentação e intercâmbio.
Coordenador do espaço, Magliel de Moura Correia destacou que a entrega do prédio atende a uma reivindicação antiga do setor cultural. Professor e atuante na área, ele enfatizou a necessidade de um local estruturado para o ensino e a circulação da produção artística.
“Temos grandes expectativas. Quem vive a cultura sabe o quanto precisávamos de um espaço onde não apenas apresentássemos nossa arte, mas também pudéssemos ensiná-la e compartilhá-la com a comunidade”, afirmou.
Para o presidente da FEM, Minoru Kinpara, a inauguração transcende a recuperação física do imóvel e simboliza um investimento estratégico na formação cidadã.
“Estamos devolvendo à população um espaço que estava abandonado e transformando-o em ambiente de aprendizado, criação e oportunidades. Cultura é instrumento de inclusão social. Ao revitalizar um equipamento público para a formação cultural, investimos nas pessoas e no futuro da cidade”, declarou.
A iniciativa integra a política de revitalização de equipamentos culturais conduzida pela FEM, reafirmando o compromisso da gestão estadual com a valorização dos espaços públicos e com a democratização do acesso à cultura no Acre.
