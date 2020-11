Os responsáveis pela pesquisa relatam que é possível que outras pessoas tenham contraído a doença, mas provavelmente receberam o diagnóstico de dengue, já que os sintomas são parecidos.

Cientistas dos Estados Unidos identificaram na Bolívia evidências da transmissão entre humanos do raro vírus Chapare — responsável por febres hemorrágicas, com sintomas parecidos aos do Ebola e da dengue.

A descoberta foi apresentada hoje durante a reunião anual da Sociedade Americana de Medicina e Higiene Tropical.

Em entrevista ao jornal The Guardian, a epidemiologista Caitlin Cossaboom, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, explica:

Nossa pesquisa confirmou que um jovem residente médico, um médico da ambulância e um gastroenterologista contraíram o vírus após terem contato com pacientes infectados. Agora, acreditamos que muitos fluidos corporais podem potencialmente carregar o vírus.

De acordo com os pesquisadores, três pessoas morreram: dois médicos e um dos dois pacientes. Eles apresentaram febre, dor abdominal, vômito, sangramento das gengivas, irritações na pele e dor atrás dos olhos.

Até hoje, apenas um surto do vírus havia sido documentado. Foi em 2004, na região de Chapare, a cerca de 600 quilômetros de La Paz. No entanto, os responsáveis pela pesquisa relatam que é possível que outras pessoas tenham contraído a doença, mas provavelmente receberam o diagnóstico de dengue, já que os sintomas são parecidos.

Acredita-se que o vírus seja transmitido aos humanos através de uma espécie de roedor típica da região.

