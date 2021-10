Traficantes são presos com drogas e arma de fogo na Vila Maria, em Rio Branco

Uma ação dos Policiais Militares do GIRO do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na prisão de uma mulher de 28 anos e dois homens com idades de 21 anos e 29 anos, pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As prisões aconteceram na rua Glória de Deus, no Loteamento Vila Maria, na proximidades da Vila Custódio Freire, em Rio Branco.

Os policiais militares receberam uma denúncia via COPOM que na região do loteamento Vila Maria haviam homens vendendo entorpecentes. Os policiais se deslocaram até a região, visualizaram os dois homens e uma mulher vendendo as drogas, foi feito a abordagem e em posse do trio foram encontrados 12 tabletes maconha, 34 trouxinhas de cocaína, 54 trouxinhas de pasta a base de cocaína, uma escopeta com três munições calibre 36, dois celulares, material para embalo dos entorpecentes e uma quantia de R$ 59,90 oriundo das vendas das drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e os traficantes foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.