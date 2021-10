Semana do Servidor: Ivan de Carvalho, 37 anos dedicados à comunicação pública acreana

O sonho de criança de Ivan de Carvalho era apresentar um programa de rádio. Os primeiros passos foram dados em sua própria casa, onde ele mesmo improvisava caixa de som, microfone e todo aparato necessário para, dali mesmo, comandar a atração transmitida para os vizinhos que ouviam e interagiam com o locutor mirim, junto a pedidos musicais e os tradicionais ‘alôs’.

Aos nove anos de idade, o destino de Ivan se cruzou com uma das vozes marcantes da era de ouro do rádio acreano. Enquanto trabalhava com o pai na manutenção de túmulos do Cemitério São João Batista, em Rio Branco, a desenvoltura e a voz do garoto franzino chamaram a atenção do locutor Jota Conde. De pronto, Ivan recebeu o convite para se apresentar, ao vivo, no programa Miscelânea Musical, um dos campeões de audiência da época, e topou o desafio.

Dali em diante, começava uma história, que já dura quase quatro décadas. “Depois daquela apresentação, o Jota Conde pediu para que eu ficasse ajudando ele durante o programa. Eu fazia de tudo um pouco e soube agarrar aquela oportunidade que me foi dada. Sou muito grato a ele por ter aberto as portas para eu poder realizar o meu grande sonho”, recorda Carvalho.

Alguns anos depois, Ivan de Carvalho receberia um novo convite, desta vez para fazer parte do jornalismo da Rádio Difusora Acreana. A primeira participação no programa Comando Geral, apresentado pelo jornalista Campos Pereira, Ivan não esquece. “Pediram para que eu fosse relatar a movimentação no centro da cidade. Naquele dia, acabei entrando em um ônibus e acabei fazendo minha participação dali mesmo. A direção acabou gostando do que eu fiz e até hoje continuo fazendo reportagem”, comenta.

O comunicador integrou a equipe de repórteres do programa policial Mundo Cão. Comandado por Estevão Bimbi, o jornalístico é considerado um dos maiores fenômenos de audiência da Amazônia nas décadas de 1980 e 1990. “A cidade toda praticamente parava para ouvir as notícias, que retratavam a realidade daquela época. Para mim, foi uma experiência muito boa ter feito parte do programa, que até hoje ainda está na memória de muitas pessoas”, disse.

O dia 30 de agosto de 2002 foi marcante para o jornalista. Naquela noite, o fatídico acidente da aeronave pertencente a Rico Linhas Aéreas deixou o Acre em luto. Ivan de Carvalho, que estava na sede da Difusora no momento da queda, foi para o local da tragédia as pressas. Ele acompanhou o árduo trabalho de resgate das vítimas e, de lá mesmo, entrava com informações, ao vivo, para o plantão transmitido pela Voz das Selvas e de outras emissoras de rádio país afora.

“Aquele foi um dia muito triste. Lembro que cheguei até a entrada do ramal e as dificuldades começavam ali. Tinha chovido muito e a estrada se transformou em um grande atoleiro. Depois de andar a pé e pegar carona, o lugar onde o avião caiu parecia um cenário de guerra. Eu relatei tudo que se passava no local para o plantão da Difusora e, também, para várias rádios do Brasil inteiro. Naquele dia, meu celular pegou tanto chuva, que acabou queimando”, lembra.

Responsabilidade com o público

Diariamente, Ivan de Carvalho se comunica com milhares de acreanos, seja na zona urbana ou até mesmo nas mais distantes e remotas localidades, onde apenas as ondas sonoras do rádio conseguem chegar e são o único meio de comunicação. Para o jornalista, seu trabalho também pode ser considero uma missão cheia de responsabilidades.

“Em muitos lugares, as pessoas contam somente com o rádio para saber das notícias. Por conta disso, a nossa responsabilidade aumenta mais ainda quando repassamos as informações, que precisam ser apuradas com seriedade. Além disso, procuro sempre falar a linguagem que os nossos ouvintes entendam tudo que está sendo transmitido para que não fique nenhuma dúvida”, explicou.

Além de atuar na área do jornalismo, Ivan de Carvalho apresenta o ‘Domingão Difusora’ e ‘Forró, Cidade e Sertão’. Os programas são voltados ao entretenimento, área que o radialista atua há muitos anos. “Ali a gente tem a oportunidade de levar mais alegria para o nosso público e também fazer o nosso papel de prestação de serviço. O meu maior sonho de infância era apresentar um programa de rádio, hoje, apresento dois”, brinca.

Carvalho também é canto e compositor. Recentemente, a música “Amor Virtual”, de sua autoria, viralizou nas redes sociais. Aprovado pelo público, o videoclipe bem humorado teve milhares de compartilhamentos e cerca de 1 milhão de visualizações.

“Não esperava por esse sucesso todo. Onde eu ia, as pessoas me reconheciam e ficavam cantando. Além disso, a música continua sendo tocada em emissoras de rádio do Brasil inteiro. Fiquei muito feliz com a grande repercussão”, conta Ivan, que, recentemente, lançou sua mais nova canção de trabalho, “Cenzinho”.