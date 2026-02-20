TO: governador é gravado cometendo infração gravíssima de trânsito. Veja vídeo

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), foi gravado realizando uma ultrapassagem em local proibido enquanto anunciava obras em uma rodovia estadual. O vídeo foi publicado em uma rede social do próprio governador nesta sexta-feira (20/2).

As imagens mostram o momento em que o veículo passa pela ponte sobre o rio Tocantins, nas proximidades de São Salvador do Tocantins. Durante o trajeto, o carro cruza a linha amarela contínua para ultrapassar outro veículo, manobra considerada infração gravíssima pela legislação de trânsito, especialmente em pontes ou trechos sinalizados com esse tipo de marcação.

No veículo também estavam o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Amélio Cayres, e o presidente da Câmara Municipal de Palmas, Marilon Barbosa. Nas imagens divulgadas, ambos aparecem sem o cinto de segurança.

Enquanto grava o vídeo dentro do carro, o governador comenta sobre a visita à região e o anúncio de investimentos para recuperação da rodovia. Segundo ele, o governo estadual pretende autorizar obras de cerca de R$ 18 milhões para reconstrução do trecho entre Palmeirópolis e São Salvador.

O vídeo segue nas redes sociais do governador. Nos comentários, usuários apontaram as infrações e criticaram Wanderlei Barbosa. “Turma sem cinto de segurança e ultrapassando em cima da ponte, cuidado com a multa e principalmente com acidentes”, diz um comentário.

O Metrópoles entrou em contato com a assessoria de imprensa do governador para comentar o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto para manifestações.

O que diz o Código de Trânsito

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, ultrapassar em pontes ou sobre linha amarela contínua é infração gravíssima. A penalidade prevista inclui sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa de R$ 1.467,35, valor que pode ser multiplicado em algumas situações. Esse tipo de manobra é considerado de alto risco por estar associado a colisões frontais.

A legislação também classifica como infração grave o transporte de passageiros sem cinto de segurança, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.