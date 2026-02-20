Brasil
TO: governador é gravado cometendo infração gravíssima de trânsito. Veja vídeo
O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), foi gravado realizando uma ultrapassagem em local proibido enquanto anunciava obras em uma rodovia estadual. O vídeo foi publicado em uma rede social do próprio governador nesta sexta-feira (20/2).
As imagens mostram o momento em que o veículo passa pela ponte sobre o rio Tocantins, nas proximidades de São Salvador do Tocantins. Durante o trajeto, o carro cruza a linha amarela contínua para ultrapassar outro veículo, manobra considerada infração gravíssima pela legislação de trânsito, especialmente em pontes ou trechos sinalizados com esse tipo de marcação.
No veículo também estavam o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Amélio Cayres, e o presidente da Câmara Municipal de Palmas, Marilon Barbosa. Nas imagens divulgadas, ambos aparecem sem o cinto de segurança.
Enquanto grava o vídeo dentro do carro, o governador comenta sobre a visita à região e o anúncio de investimentos para recuperação da rodovia. Segundo ele, o governo estadual pretende autorizar obras de cerca de R$ 18 milhões para reconstrução do trecho entre Palmeirópolis e São Salvador.
O vídeo segue nas redes sociais do governador. Nos comentários, usuários apontaram as infrações e criticaram Wanderlei Barbosa. “Turma sem cinto de segurança e ultrapassando em cima da ponte, cuidado com a multa e principalmente com acidentes”, diz um comentário.
O Metrópoles entrou em contato com a assessoria de imprensa do governador para comentar o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto para manifestações.
O que diz o Código de Trânsito
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, ultrapassar em pontes ou sobre linha amarela contínua é infração gravíssima. A penalidade prevista inclui sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa de R$ 1.467,35, valor que pode ser multiplicado em algumas situações. Esse tipo de manobra é considerado de alto risco por estar associado a colisões frontais.
A legislação também classifica como infração grave o transporte de passageiros sem cinto de segurança, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Brasil
Dallagnol aciona PGR contra Moraes por suposto abuso no caso Unafisco
O ex-procurador e deputado cassado Deltan Dallagnol protocolou, nesta sexta-feira (20/2), uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
No documento, ele pede a apuração de indícios de “abuso de autoridade” relacionados à condução de medidas no caso envolvendo a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco).
Segundo a petição, o objetivo é que sejam investigadas possíveis práticas de intimidação processual que, de acordo com Dallagnol, teriam atingido o exercício da liberdade de expressão e de imprensa.
O ex-deputado pede que seja instaurado procedimento investigatório criminal para apurar a possível prática de abuso de autoridade. O documento relaciona a apuração à intimação do presidente da Unafisco, Kléber Cabral, determinada por Moraes.
Presidente da Unafisco presta depoimento
O presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco), Kléber Cabral, prestou depoimento, nesta sexta-feira (20/2), por cerca de uma hora a investigadores da Polícia Federal.
Cabral foi intimado a prestar esclarecimentos após fazer críticas à operação contra auditores da Receita Federal devido à suspeita de vazamento de dados sigilosos de ministros do Superior Tribunal Federal (STF) e parentes. A determinação da oitiva foi de Alexandre de Moraes.
A Unafisco criticou as medidas cautelares contra um auditor investigado por acessos ilícitos de dados da Receita. Em nota divulgada nessa terça-feira (17/2), a entidade condenou a imposição de restrições ao servidor no andamento das investigações, alegando o direito à “presunção de inocência” e disse ainda que auditores não podem ser “instrumentalizados” com a intenção de “deslocar o foco do debate público”.
“Os auditores-fiscais da Receita Federal não podem, mais uma vez, ser transformados em bodes expiatórios em meio a crises institucionais ou disputas que não lhes dizem respeito. A instrumentalização de servidores públicos para deslocar o foco do debate público compromete a credibilidade das instituições e enfraquece o Estado de Direito. A Receita Federal é órgão de Estado e seus servidores não podem ser submetidos a exposição pública ou constrangimentos institucionais antes da conclusão das apurações”, diz a nota.
Brasil
Mulher abandona carro instantes antes de colisão com trem em SC. Vídeo
Uma câmera de segurança de um comércio flagrou o momento em que um trem bateu e arrastou um carro em Joinville (SC), no início da tarde desta sexta-feira (20/2). Nas imagens, é possível observar a motorista abandonando o automóvel segundos antes da colisão.
O caso aconteceu na Rua Monsenhor Gercino, em frente ao Terminal de Ônibus do Itaum, por volta das 13h40min. A câmera de segurança de uma loja flagrou o exato momento do acidente. A motorista relatou à PM que estava passando pela linha de trem quando escutou o barulho da locomotiva, ficou nervosa e deixou o carro “apagar”.
Leia a reportagem completa e assista ao vídeo no NSC Total.
Brasil
PT aciona o TSE contra Flávio por propaganda eleitoral antecipada
O Partido dos Trabalhadores (PT) protocolou, nesta sexta-feira (20/2), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cinco ações que questionam propaganda eleitoral antecipada negativa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) nas redes sociais.
Diante da repercussão do desfile em homenagem a Lula feito pela escola de samba Acadêmicos de Niterói, no Rio de Janeio, Flávio publicou um vídeo, no domingo (15/2), que mostra uma versão feita por inteligência artificial de um desfile intilulado “Bloco do Luladrão”.
Para o PT, o vídeo publicado pelo senador tem “a única finalidade de macular a imagem do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva perante toda a coletividade”.
As ações também contam com a participação do PCdoB e do PV. Em uma delas, o PT acusa Flávio e o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de fazerem propaganda eleitoral antecipada com a distribuição massiva de adesivos com as imagens de ambos, durante o Carnaval, e também com a propagação de outdoor com caráter eleitoral.
O próprio Gilson Machado compartilhou vídeo nas redes sociais mostrando a distribuição do material. O adesivo apresentava a imagem de Flávio ao lado do pai, com a seguinte frase: “O Brasil está com Flávio Bolsonaro 2026”, em referência às eleições presidenciais deste ano. Conforme a postagem de Machado, o episódio foi registrado no “sábado de Carnaval”, à meia-noite.
Zema também é alvo de ação do PT
Outra ação protocolada pelo PT junto ao TSE abrange publicações feitas pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).
Da mesma forma como ocorreu com Flávio, a sigla aponta à Justiça Eleitoral o uso de conteúdos falsos que “atacam de forma leviana a imagem do petista para influenciar a opinião de eleitores”.
