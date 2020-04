Tião Flores assina ordem de serviço para ampliação de UBS com emendas do Senador Petecão

O prefeito do município de Epitaciolândia, Tião Flores (PP), acompanhado do secretário de administração José Menezes Cruz, e de representantes da empresa de construção, estiveram na Unidade Básica de Saúde João Paulo de Souza, para anunciar e assinar a ordem de serviço para ampliação e construção da unidade de saúde.

A emenda de quase R$ 400 mil reais é proveniente de emenda do Senador Sérgio Petecão (PSD), que irá ajudar na área de saúde do Município. Segundo o prefeito, “Essa Unidade de Saúde foi erguida no ano de 2000, quando fui prefeito. (…) A população aumentou e município cresceu e já está pequena depois destes anos”, destacou o gestor.

O projeto foi apresentado junto ao Ministério da Saúde e contou com o apoio do senador acreano para que fosse licitada. O representante da empresa assinou os documentos junto com o prefeito para iniciar os trabalhos nos próximos dias.

Veja vídeo.

