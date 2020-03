Os deputados devem se reunir ainda nesta quarta-feira com os representantes da categoria para debater o assunto.

Por

Dezenas de taxistas e membros do Sindicato dos Taxistas do Acre lotar as galerias da Assembleia Legislativa na manhã desta quarta-feira, 4, cobrando os deputados estaduais que a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (AGEAC) que reforce a fiscalização para quem atua clandestinamente no transporte em todo o Estado.

Favorável ao debate, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) informou aos taxistas que tramita na Aleac a indicação dos nomes dos novos diretores da Aleac e destacou que o cargo “não deve ser apenas para acomodação política, para receber um bom salário, tem que trabalhar certo, direito”, pontuou.

“Hoje é muito difícil ser taxista, ficar disputando com uber, clandestino. É muito difícil”, enfatizou o deputado que foi aplaudido pela categoria. Os deputados devem se reunir ainda nesta quarta-feira com os representantes da categoria para debater o assunto.

Segundo o presidente do sindicato, Esperidião Teixeira, a Agência Reguladora de Serviços Públicos (Ageac) não faz a fiscalização necessária – o que afeta quem deseja trabalhar de forma regular. “Qualquer multa que pegamos é mais de R$ 2 mil, mas eles não correm esse risco. Pedimos ajuda do poder público”, declarou.

Teixeira pontuou que os motoristas têm em mãos um relatório com as provas dos veículos clandestinos. “Queremos que a Ageac faça uma fiscalização, se possível, troque a equipe de fiscais. Assim são dá”, relatou.

Comentários