Policiais militares do município de Sena Madureira prenderam na tarde desta quinta-feira, 10, um homem de 35 anos, autor confesso de um crime brutal ocorrido no seringal São Francisco, localizado no estado do Amazonas.

O homem foi preso no interior de um táxi que seguiria para capital, mas segundo ele, ficaria escondido no município de Bujari.

Homicídio premeditado

Após a prisão, o homem confessou o crime e alegou que constantemente recebia ameaças da vítima, por isso teria decidido cometer o homicídio.

O autor do crime contou ainda que esperou a vítima em um local estratégico e efetuou um disparo de arma de fogo. Mesmo ferida, a vítima tentou fugir, mas o criminoso atingiu o pescoço da vítima com um terçado e depois o jogou no rio Purus.

