Superintendência do PF no Acre empossa novo delegado que irá coordenar regional do Alto Acre

Em uma solenidade onde contou com a presença de várias autoridades da regional do Alto Acre, a Superintendência da Polícia Federal, na pessoa de Erick Barbosa Alves, empossou o novo delegado da regional, o advogado e agente de carreira, Valdir Celestino da Costa.

O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, acompanhado do prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, juntamente com o presidente da Câmara Municipal, Diogino Guimarães e do vice-prefeito de Brasiléia, Carlinho do Pelado, da prefeita do município de Cobija (Pando/Bolívia), Ana Lúcia e do juiz da comarca de Brasiléia, Gustavo Cirena, estiveram no evento.

Também estiveram presentes, representantes das forças de segurança no Acre, como a Polícia Rodoviária Federal, Civil, Exército Brasileiro, a Comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre, Major Ana Cássia. Representantes do Consulado Brasileiro na Bolívia, oficiais da Polícia Nacional da Bolívia e do Peru, e demais convidados que compareceram no Buffet Art e Eventos.

O novo delegado na regional, já esteve trabalhando na regional do Alto Acre e outras regionais do Estado. Conhece a fronteira e com o reconhecimento do seu trabalho, foi conduzido ao cargo pelo Superintendente com a árdua missão de olhar para a fronteira do Brasil com a Bolívia e o Peru, principalmente no combate contra o tráfico de drogas, armas e a migração ilegal.

Para o Superintendente no Acre, disse que a indicação é um resultado de vários fatores positivos, que o levou à indicação. “Valdir já vem atuando no Acre e tem experiência para essa atividade como essa que é complexa, da Polícia Federal”, destacou Erick Barbosa.

“Estamos atentos nas demandas principalmente no que tange as questões de armas, drogas e outros delitos transfronteiriço. Vamos manter essa relação entre Bolívia e Peru para que possamos combater o crime, além de termos uma visão bem direcionada para a imigração que passa por bossas fronteiras”, destacou o delegado Valdir Barbosa.

Para o anfitrião, o prefeito de Epitaciolândia, que é colega na profissão de delegado de carreira no Estado do Acre, destacou a importância de ter uma delegacia no município. Sérgio Lopes agradeceu os serviços prestados pelo antecessor, delegado Antônio Carlota que não mediu esforços para toda a sociedade acreana.