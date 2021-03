Moradores de um seringal Remanso, localizado as margens do Rio Purus, próximo a Cachoeira da Sardinha, entre os municípios de boca do Acre (AM) e Sena Madureira (AC), tiveram uma visita surpresa e inesperada a cerca de três dias.

Segundo informações, os moradores do local foram surpreendidos após irem olhar o que estaria incomodando as galinhas no galinheiro, que geralmente é feito nas áreas da casas, para evitar que sejam mortas por bichos da selva.

O vídeo mostra uma sucuri de aproximadamente cinco metros, juntamente com algumas galinhas que haviam sido mortas, já sem vida. Relatam que a cobra teria invadido o local por debaixo da casa que fica as margens do rio.

Como muitos sabem, galináceos é um dos principais alvos de cobras e de bichos selvagens na selva e são defendidos pelos seus donos, que constroem seus galinheiros em local alto para que não sejam capturados com seus ovos.

Nesse caso, após ver suas galinhas sendo comidas pela cobra em plena luz do dia, não pensou três vezes em pegar um terçado (facão) e matar a cobra dentro da área da casa.

O vídeo feito por um dos moradores e publicado no WhatsApp, mostra o tamanho do bicho e relata a história.

Comentários