Moradora do Loteamento Vila Maria, na capital, a senhora Luzia Gomes, 65, recebeu nesta segunda-feira (1º) mantimentos, produtos de higiene pessoal, roupas e colchão da ação solidária “SOS Acre”, coordenada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

Ela chamou atenção, em vídeo divulgado pelo projeto “Amigos Solidários”, de iniciativa do policial militar Derineudo Souza, quando pescava em lago nas imediações do campus da Universidade Federal do Acre (Ufac), por ter perdido os bens durante a enchente do Igarapé São Francisco e não ter mais como prover as necessidades básicas.

A idosa divide o lar com o esposo José Batista e ambos vivem de benefícios sociais voltados à população mais vulnerável. Tanto ele como ela sofrem com problemas de locomoção, o que os impediu de sair de casa durante a cheia, convivendo com a água, que destruiu colchão, sofá, armários, além dos alimentos armazenados e roupas.

Habitando em casa de madeira precária, comprometida ainda mais pela enchente, sem água encanada e banheiro improvisado, o drama da idosa tem comovido os internautas, que criaram vaquinha virtual para ajudar a construir uma casa digna e garantir as refeições diárias, já que a renda mensal do casal é quase toda consumida em remédios.

Além de Luzia Gomes, outras pessoas necessitadas do Loteamento Vila Maria receberam ajuda da ação “SOS Acre”. Toda a região foi atingida pelo transbordamento do Igarapé São Francisco.

A campanha “SOS Acre” é uma mobilização do MP acreano para socorrer vítimas das enchentes em todo o estado. Já foi arrecadado mais de meio milhão de reais em doações, entre cestas básicas, quites de limpeza, de bebê e de higiene, colchões e água mineral.

Agência de Notícias do MPAC

