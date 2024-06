Solange Frazão exibe corpo aos 36 e aos 61, e fala de cuidados com a saúde; ‘Saúde’

As duplas acreanas Sophia e Sara, no feminino, e João Pedro/Adrian fecharam as participações na 2ª etapa do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia nesta terça, 25, em Cuiabá, no Mato Grosso, sem nenhuma vitória.

Eliminadas no quali

Sophia e Sara foram derrotadas pela dupla do Rio de Janeiro no Qualifying por 2 sets a 0, com parciais de 21×5 e 21×1 na única partida na competição.

3 derrotas no masculino

João Pedro/Adrian, no masculino, perderam os três jogos disputados. Na primeira etapa do Circuito em Brasília, no Distrito Federal, Brunno/Adrian ficaram com a 9ª colocação.

