Ao tomar conhecimento da desfiliação do governador Gladson Cameli do Progressistas, o senador Sérgio Petecão (PSD) afirmou que independente da decisão do mandatário do Estado, continua com apoiando Tião Bocalom a prefeito de Rio Branco.

“O que acontece no PP, é da ordem do PP e seus dirigentes. Eu só falo sobre o PSD. Não vou correr o risco de falar uma coisa agora e depois ter que falar outra. Minha palavra é só uma e eu não tenho nada a ver com isso”, disse o senador.

Petecão destacou que respeita o governador, mas entende que esse não seja o momento de ninguém se expor. “Eu prefiro aguardar a sequência de acontecimentos”, resumiu.

