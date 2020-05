“O objetivo desse registro é fazer com que possamos utilizar desse documento para justificar a ação judicial e o Judiciário determine que o benefício seja concedido todos os profissionais”

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac) reconhece o esforço do governo durante período de pandemia do coronavírus (COVID-19), e agradece pela iniciativa do governador Gladson Cameli em ampliar o adicional de insalubridade aos servidores da saúde, concedendo um plus de 100% a quem já recebe, mas lamenta que a emenda que estendia o benefício a todos, inclusive quem não ganha insalubridade, mas estão expostos e com suas vida em risco, não tenha sido aprovada na Aleac.

O projeto de lei foi barrado pelos parlamentares José Bestene (PP), Cadmiel Bonfim (PSDB), prejudicando, mais de 1,5 mil servidores.

“Visando corrigir essa injustiça, estaremos impetrando uma ação judicial para garantir o benefício a todos, que hoje sofrem expostos a todos os riscos, inclusive o COVID-19”, disse Adailton Cruz, presidente do Sintesac.

O advogado do Sintesac, Marcelo Neri, disse que: “Os servidores que não foram abrangidos pela PL encaminhado pelo governo, mas que, estão expostos pelo vírus Coronavírus e outras doenças, uma vez que, estes lidam com pacientes suspeitos ou confirmado do COVID-19, eu oriento que registrem um boletim de ocorrência em qualquer delegacia de polícia, falando que, naquela data receberam e atenderam pacientes com o COVID-19 confirmado. O objetivo desse registro é fazer com que possamos utilizar desse documento para justificar a ação judicial e o Judiciário determine que o benefício seja concedido todos os profissionais”.

Neri pede aos servidores que não foram abrangidos pela PL, não apenas os das unidades de referência ao COVID-19, mas sim de todos os setores de saúde, que recebem pacientes do COVID-19, que, ao registrar esse boletim de ocorrência entreguem cópias para os representantes do SINTESAC até terça-feira, (5), o qual entrará com uma ação judicial prevista para quarta-feira, 6 de maio de 2020.

