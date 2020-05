O governador Gladson Cameli determinou integração das áreas de meio ambiente, regularização fundiária, segurança, infraestrutura e planejamento para garantir a presença do Estado nas florestas.

O decreto de criação do Comitê de Ações Integradas de Meio Ambiente foi publicado na edição desta quinta-feira, 30, do Diário Oficial.

Segundo Gladson, os crimes ambientais serão tratados de forma rigorosa, visto que principalmente as queimadas e incêndios florestais prejudicam a saúde da população. “Estamos numa luta constante para combater o coronavírus e é importante a colaboração de todos. Temos que combater com rigor as queimadas, pois elas podem agravar os problemas respiratórios”, disse o governador.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, vai presidir a comissão, que já iniciou o trabalho. “Existem processos contínuos de invasões de terras e ocupações irregulares que são responsáveis pelo aumento no desmatamento ilegal e queimadas. Vamos atuar em várias frentes, combatendo todos os crimes ambientais”, confirmou.

O Comitê de Ações Integradas de Meio Ambiente é formado pelas secretarias de Estado de Meio Ambiente (Sema), Planejamento e Gestão (Seplag), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), Instituto de Meio Ambiente do Estado do Acre (Imac), Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação do Clima (IMC), Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) e Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), Secretaria Adjunta de Licitações (SELIC/SEICT) e Procuradoria Geral do Estado (PGE).

O Comitê vai coordenar ações de monitoramento, comando e controle para coibir o desmatamento, queimadas, incêndios florestais e ilícitos ambientais em todo território acreano, em especial nas Unidades de Conservação do Estado. Além de ações contra crimes ambientais, o comitê vai promover a consolidação de ações de desenvolvimento sustentável no Estado.

Planos de ação

Os planos de ação já foram elaborados com informações repassadas pelos gestores das unidades de conservações estaduais. A equipe do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental da Sema vai subsidiar o comitê com informações técnicas, mapas e dados geoespaciais.

