Sindicato dos auditores fiscais federais agropecuários apoia Operação Vigifronteira

ANFFA Sindical destaca a importância de Estado garantir segurança de produtores rurais e dos profissionais envolvidos na Operação

Sobre a participação dos auditores fiscais federais agropecuários (affas) na Operação de fiscalização no estado do Acre (Vigifronteira), realizada esta semana (15/6), com apoio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF), da Polícia Civil e do Exército Brasileiro, o Anffa Sindical (Sindicato dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários) reitera a importância da operação e reforça a necessidade de proteção aos produtores fiscalizados bem como aos profissionais envolvidos nessas ações.

Mesmo sob questionamento de produtores rurais da região, com relação à presença do Exército Brasileiro na operação, o Anffa defende a necessidade desse reforço do Estado, com intuito de inibir comércio de animais, produtos veterinários, uso de defensivos agrícola irregulares, contrabandeados para países vizinhos.De acordo com o presidente do Anffa Sindical, Janus Pablo de

Macedo, esse é o propósito dessas operações de rotina que são realizadas para garantir a segurança do alimento, bens e serviços de origem animal e vegetal, consumidos pela população brasileira. “Preservar a vida de todos os envolvidos nessas operações é um dever do Estado”, reforça.