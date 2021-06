Motociclista menor de idade morre ao ser atingido por caminhonete na BR-364

Um jovem identificado como Kauan Santos, 17 anos, faleceu na tarde desta quinta-feira, 17, após colisão de uma caminhonete com a sua motocicleta na BR-364 próximo a rotatória, que liga a estrada do agricultor a Acrelândia, interior do Acre.

Segundo informações, a vítima estava em uma motocicleta e ao sair da estrada uma caminhonete que vinha sentido Rio Branco/Porto Velho, acabou se chocando com a vítima.

O corpo do jovem ainda está no local do acidente esperando ser removido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local nada pôde fazer.

Com informações de Acrelândia News