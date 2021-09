Sete subprefeitos são eleitos em Cruzeiro do Sul para representar vilas no interior do Acre

Por Alcinete Gadelha

Em uma eleição considerada tranquila, a cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, elegeu sete subprefeitos nesse domingo (13) por meio de voto popular. A votação ocorreu de 8h às 17h, em várias sessões eleitorais.

A subcomissões atuaram em 21 pontos de votação. Ao todo, mais de 6,5 mil pessoas votaram no processo de eleição dos subprefeitos. A função de subprefeito existe desde 2016, criada por uma lei que regulamentou as vilas e criou a função e todo rito que determina o trabalho, segundo informou o presidente da comissão especial eleitoral, Levi Bezerra. "Após a votação já foi efetuada a apuração. Como são comunidades mais distantes, eles levam as demandas para conhecimento do poder público e assim representam suas comunidades e possuem uma lei própria", explicou.

Santa Luzia – José Francisco Campos (684 votos)

Liberdade – Quedma Oliveira (386 votos)

São Pedro – Aldemir Rocha (263)

Santa Rosa – Maurício da Silva(499 votos)

Assis Brasil – Manoel Maciel (289 votos)

Pentecostes – Francisco Liberman (246 votos) Bezerra disse que a posse deve ocorrer com a homologação que deve ser feita pela prefeitura por meio de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE). O subprefeito precisa ser morador da comunidade, ter disponibilidade para o cumprimento de carga horária integral com dedicação exclusiva.

A eleição envolvendo 7 vilas de Cruzeiro do Sul, realizada ontem, domingo, 12, levou quase 7 mil pessoas à votarem para a escolha dos novos subprefeitos nas vilas Lagoinha, Santa Luzia, Liberdade, São Pedro, Santa Rosa, Assis Brasil e Pentecostes.

Ao todo foram 6.529 votantes em 23 candidatos nessas vilas.

Aproximadamente 120 pessoas estiveram diretamente envolvidas na organização da eleição.

Confira a relação de candidatos e os votos obtidos por cada um, inclusive o vencedor em cada localidade.

VILA PENTECOSTES

Eudes: 137

Liberman: 246 * eleito

João Eudes: 166

José de Souza Neri: 103

Raimundo Nonato: 63

Total: 715

SÃO PEDRO

Aldemir: 263 * eleito

Alberlândia: 191

Total: 454

LAGOINHA

João Paulo 832 * eleito

José André: 594

Total: 1426

SANTA ROSA

Elisson: 360

Maurício: 499 * eleito

Total: 859

ASSIS BRASIL

Adeilton: 209

João Freitas: 31

Maciel: 289 * eleito

Nivana: 147

Odair: 97

Total: 773

SANTA LUZIA

Elis: 407

José Bernardo: 136

Robson: 165

José Francisco: 684 * eleito

Total: 1392

LIBERDADE

Petelte: 283

Quedma: 386 * eleito

Branca: 241

Total: 910

As informações foram repassadas pelo Presidente da Comissão Eleitoral das eleições nas vilas de Cruzeiro do Sul-AC, o advogado Levi Bezerra, que ressaltou que de um modo geral as eleições nessas localidades foram tranquilas.

“Graças a Deus tivemos um processo de votação tranquilo, transparente e imparcial. Infelizmente não pudemos contar com a lista de eleitores da Justiça Eleitoral e isso trouxe alguns contratempos mas que foram resolvidos de uma forma que não causou prejuízo a nenhum dos candidatos. Oportunamente, sou grato a todos os colabores internos (servidores) e externo (outros órgãos), os quais foram indispensáveis para realização deste importante trabalho”, concluiu.