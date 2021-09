Mata mata da série D: Galvez recebe o Guarani de Sobral na Arena

Galvez e Guarany de Sobral-CE se enfrentam nesta segunda-feira (13), pelo confronto de ida da segunda fase do brasileiro da série D. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), na Arena da Floresta, em Rio Branco (AC).

O Imperador foi o quarto colocado do grupo 1 com 22 pontos conquistados após sete vitórias, um empate e seis derrotas. Apesar da classificação antecipada para o mata-mata, a equipe acreana alternou em altos e baixos durante a campanha na primeira fase.

Já o Guarany de Sobral terminou à fase inicial na liderança do grupo 2 com 28 pontos somados. Foram nove vitórias, um empate e quatro derrotas. O Cacique do Vale fez campanha consistente e regular, passando todas as 14 rodadas no G-4, sendo 11 delas na liderança da chave.

Esse será o primeiro confronto da história entre ambas equipes.

Galvez- tecnico: Célio Ivan

O treinador pode ter dois desfalques para esta partida. O lateral-direito Raylson, com desconforto no joelho, é dúvida. Já o lateral-esquerdo Giovani, que se recupera de problema muscular, está fora. Se Raylson não poder jogar, o volante Ryan pode ser improvisado na lateral-direita. O meia Mateus Esquerdinha deve pintar na lateral-esquerda.

Escalação provável: Wanderson; Mateus Esquerdinha, Jô, Jeferson e Raylson (Ryan); Weverton, Palhinha e Gordo; Radames, Felipinho e Alesson.

Guarany de Sobral-CE – Técnico: Vladimir de Jesus

O time titular não deve sofrer alterações em relação ao que foi utilizado na maioria dos jogos da fase de grupos. Um dos principais destaques do Rubro-Negro é o atacante Daniel Passira, artilheiro do time na competição, com cinco gols marcados. Na fase de grupos, o Guarasol marcou um total de 24 gols e teve o segundo melhor ataque da chave.