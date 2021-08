Sessões presenciais na Aleac retornam na próxima terça-feira (10)

Após mais de um ano em trabalho remoto, os deputados estaduais voltam a realizar sessões presenciais na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) na próxima terça-feira (10). Desde março de 2020 que as sessões estavam sendo feitas de forma virtual.

Em março do ano passado, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou os três primeiros casos do novo coronavírus (Covid-19) no estado.

O governo do Acre suspendeu o trabalho remoto aos servidores públicos a partir dessa segunda-feira (2). A determinação foi publicada na edição de sexta (30) do Diário Oficial do Estado (DOE). Na terça (3), os servidores da Aleac já voltaram ao trabalho presencial.

Nessa terça (3), o presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, se reuniu com deputados da Mesa Diretora da Casa e demais parlamentares para decidir uma data do retorno das sessões presenciais.

A presidência da Aleac destacou que todos os protocolos sanitários vão ser seguidos durante as sessões para evitar a proliferação do novo coronavírus.

Covid-19 no Acre

O boletim da Secretaria de Saúde do Acre desta quarta (4) aponta 44 casos novos de Covid-19 nas últimas 24 horas, assim, o número de infectados subiu para 87.232. Nenhuma morte foi registrada e o número de óbitos continua em 1.802 em todo o estado.

Ao todo, 52 exames de RT-PCR seguem à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.Dos 70 leitos disponíveis na rede SUS em todo o Acre, 16 estão ocupados. Com isso, a taxa de ocupação dos leitos é de 23% nesta quinta. São 50 leitos em Rio Branco e 20 em Cruzeiro do Sul.

O estado tem 37 pacientes internados nos hospitais de referência, dos quais 29 com teste positivo para a Covid-19.

O Acre está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de e e 9.752 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 201,5 já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 2%.

Dos 70 leitos disponíveis na rede SUS em todo o Acre, 13 estão ocupados. Com isso, a taxa de ocupação dos leitos para 19% neste domingo. São 50 leitos em Rio Branco e 20 em Cruzeiro do Sul.

Vacinação

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 686.170 doses de vacinas e foram aplicadas 500.979 até 30 de julho, último dia em que o site foi atualizado. Das doses, 371.023 pessoas tomaram a primeira dose, 119.873 a segunda e 10.083 a dose única. Rio Branco aplicou 249,7 mil doses e Cruzeiro do Sul 59,3 mil.