SEPA encontra e recupera 50 máquinas e equipamentos que estavam desviados em mãos de particulares

A Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) recuperou para o patrimônio público e realizou a manutenção mais de cinquenta equipamentos entre tratores, colheitadeiras e implementos que estavam desviados em mão de particulares, sem controle do Estado. Esses números se referem aos meses de abril a julho. Essa recuperação era promessa do governo do estado e se concretiza agora com a ação da SEPA e do secretário Nenê Junqueira.

A secretaria publicou relação completa, com fotos, dos equipamentos e máquinas recuperados. Com essa medida, diz o documento, o governo do estado busca reafirmar seu compromisso com os produtores rurais nesse processo de repatriação e manutenção das máquinas e o cuidado pelo patrimônio público e pelo homem do campo. As máquinas voltarão ao campo, depois de feita a manutenção, dessa vez o absoluto controle de seu uso.