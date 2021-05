Sesacre responde sobre falta de alimentos no hospital de Xapuri: “almoxarifado abastecido”

Por

A Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) enviou resposta do setor responsável sobre a informação confirmada por funcionários do hospital Epaminondas Jácome, de Xapuri, de haver risco de falta de alimentação para os pacientes da unidade em razão do encerramento de um contrato de fornecimento por parte de um fornecedor.

Uma fonte consultada confirmou a escassez de produtos no hospital como arroz, feijão, leite e carne, principalmente, e a empresa que teve o contrato encerrado com a Sesacre informou que havia atrasos de pagamentos por parte do governo sem, no entanto, afirmar que foi esse o motivo da interrupção do fornecimento de produtos alimentícios à unidade.

“Em relação ao contrato de atendimento, era emergencial. No caso, toda vez que se concretiza o pregão é preciso cancelar o emergencial para poder ser atendido pelo pregão. Informamos ainda que o número do pregão é o 204/2020. Quanto aos alimentos, afirmamos que o almoxarifado está abastecido”, explicou Waltevi Alves de Sena, chefe do Almoxarifado de Consumo.

O diretor do hospital, o enfermeiro Josimar dos Santos, também informou que são várias firmas que fornecem alimentos para a instituição e que o problema se deu com uma delas apenas. Ele ainda afirmou que a Sesacre abasteceu a unidade hospitalar de Xapuri com os itens necessários para a alimentação na quarta-feira da semana passada (5/4).