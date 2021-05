Com redução de novos casos e óbitos por Covid-19, Acre avança para Bandeira Amarela

A 21ª coletiva de imprensa do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 para anúncio da nova classificação de risco perante a doença colocou todo o estado em Nível de Atenção (Bandeira Amarela). É a primeira vez que as três regionais apresentam melhoras nos índices da doença desde 1 de fevereiro, quando todo o estado entrou em Bandeira Vermelha e passou a viver o auge da pandemia.

Segundo o levantamento feito por meio do Pacto Acre Sem Covid, as três regionais de saúde do estado apresentaram reduções significativas principalmente nas notificações de síndrome gripal, casos confirmados de Covid-19, ocupação de leitos de UTI e enfermaria, além do número de óbitos pela doença.

De 25 de abril a 1 de maio, o estado registrou cerca de 3.500 notificações por síndrome gripal, enquanto de 21 a 27 de março foi registrado o pico de notificações em mais de sete mil. E quando em semanas anteriores os testes de RT-PCR eram feitos entre dois e três mil por semana, a última de avaliação registrou apenas 600.

O governador Gladson Cameli participou da coletiva por videoconferência e garantiu o funcionamento de bares e restaurantes agora até meia-noite, mas reforçou que não se pode subestimar a doença e a possibilidade de ela voltar em uma nova onda.

“Não podemos esquecer de permanecer tomando todos os cuidados necessários no combate à Covid. Já temos consciência do que temos que fazer. Tem que ser um retorno com muita responsabilidade. E caso venha acontecer algum aumento no número de casos, nós vamos retomar as medidas mais rígidas tomadas. A vida não está normal. Temos que ter todos os cuidados, principalmente agora, para não deixarmos essa doença retomar”, conta o governador.

O secretário de Saúde e presidente do Comitê, Alysson Bestene, reforçou que os cuidados básicos ainda são necessários, entre lavar as mãos, higienizar com álcool, manter um distanciamento social e usar máscaras em todos os ambientes fora de casa.

A coordenadora do Pacto Acre Sem Covid, Karolina Sabino, reforçou: “Enquanto não tivermos vacinação em massa, precisamos manter os cuidados básicos para que a doença não volte a números altos e sufoque o sistema de saúde que finalmente tem dado uma aliviada. Além disso, o auto isolamento ainda é extremamente necessário e útil”.

Funcionamento de atividades

Com a Bandeira Amarela, todos os setores comerciais, sociais e religiosos já em funcionamento que estavam limitados a 20% de suas capacidades, agora poderão atender com a capacidade ampliada para 50%, seguindo ainda todas as medidas sanitárias vigentes de acordo com a Resolução Nº 18, do governo do Estado.

Estão permitidas de retomar também competições de futebol profissional, amistosos e treinamentos no âmbito das entidades vinculadas à Federação de Futebol do Acre; além de escolinhas de futebol para o público infantil e atividades do atletismo. Teatros, cinemas e apresentações culturais também poderão retomar com os devidos cuidados.

Eventos corporativos, acadêmicos, técnicos e científicos, bem como eventos comemorativos e sociais, tais como casamentos, aniversários e outros tipos de confraternizações realizados em igrejas, cerimoniais, restaurantes e buffets podem retomar com capacidade limitada a 50% dos espaços.

O Pacto

O Pacto Acre Sem Covid é uma ferramenta destinada a viabilizar a harmonia entre o desenvolvimento econômico, o direito de proteção à saúde e os valores sociais do trabalho, tendo por finalidade precípua a efetiva proteção do direito à vida.

Este instrumento assegura a retomada gradual e responsável das atividades econômicas e comerciais no âmbito estadual, por meio de mecanismos impulsionados pela atuação conjunta da sociedade, do setor econômico e do poder público, tendo como referência, diretrizes e decisões baseadas em dados oficiais e evidências científicas.

Os níveis de classificação de risco foram divididos em Vermelho, Laranja, Amarelo e Verde, respectivamente do mais restritivo para o mais flexível. A cada 14 dias é realizada uma nova avaliação dos indicadores, cabendo às prefeituras realizar a autorização das atividades permitidas no respectivo nível de risco apurado por meio de decreto municipal, bem como a instituição de protocolos sanitários a serem seguidos pelos setores da economia que estejam autorizados a funcionar. Um trabalho que envolve Estado, prefeituras, entidades e conta com o apoio de toda a comunidade.

Para mais informações de protocolos, acesse: http://covid19.ac.gov.br/pacto