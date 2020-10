O Governo do Acre irá investir mais de R$ 266 milhões no pagamento de salário dos servidores públicos da administração direta e indireta estadual, referente ao mês de outubro. Os valores estarão disponíveis na conta dos servidores na sexta-feira, 30, de acordo com o calendário de pagamento.

Atualmente, a folha de pagamento do pessoal do Estado do Acre possui 49.561 servidores, dos quais aproximadamente 32 mil são ativos, distribuídos entre os órgãos e entidades que compõem a estrutura administrativa, enquanto cerca de 13.500 mil são inativos, além dos quase quatro mil pensionistas.

O secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, destaca que o processo de auditoria da folha de pagamento é uma das ações mais importantes dentro do processo de controle dos gastos públicos.

Os servidores podem acessar a versão digital do contracheque por meio do site www.contracheque.ac.gov.br, ou pelo aplicativo disponível gratuitamente para sistema operacional Android. Nesses canais, os servidores podem obter, ainda, informações sobre calendário de pagamento e cédula C, entre outros.

