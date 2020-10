Ele é acusado de assassinar com 13 disparos Rafael Miguel e seus pais, o casal João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50 anos.

Apontado como o assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele, o empresário Paulo Cupertino Matias foi preso no interior do estado do Paraná, nesta quarta-feira (28).

O crime ocorreu em junho de 2019, na Zona Sul da cidade de São Paulo, e Cupertino estava foragido há um ano e quatro meses.

A prisão aconteceu após a Polícia Civil descobrir, na última segunda-feira (27), que o empresário fez uma identidade, com uma certidão de nascimento falsa, no município de Jataizinho, no norte do Paraná. O nome que Cupertino utilizava para não ser achado era o de Manoel Machado da Silva.

Desde julho, Cupertino constava na lista dos criminosos mais procurados pela polícia de São Paulo. Ele é acusado de assassinar com 13 disparos Rafael Miguel e seus pais, o casal João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50 anos. A motivação do crime teria sido o fato dele não aceitar o relacionamento da filha com o ator.

