O postulante ao cargo de Prefeito de Epitaciolândia pela coligação Reconstruindo Epitaciolândia juntamente com seu candidato a Vice-prefeito Professor Soares, realizaram nesta quarta, 28, no QGIV Gastrobar um encontro com Servidores Públicos Municipais e Estaduais para debater melhorias para o município.

Na ocasião Sérgio Lopes e o Professor Soares responderam perguntas feitas por servidores sobre as propostas para sua gestão caso venha ser eleitos no dia 15 de novembro.

No geral o Delegado Sérgio Lopes e o Professor Soares falaram de seu plano de governo destacando as propostas voltadas as melhorias salariais, formações técnicas e continuadas para servidores e melhorias de seus espaços de trabalho.

O Professor Soares (PROS), candidato a vice prefeito por Epitaciolândia, destacou a importância da valorização dos servidores públicos. “Sou sindicalista e conheço de perto a situação dos servidores públicos municipais de nosso município, hoje, Epitaciolândia tem o pior salário do Estado do Acre, e isso prejudica a boa prestação de serviços para nossa sociedade, precisamos corrigir isso logo, pois nossos servidores não aguentam mais sofrer com salários defasados.”

“Aqui estamos conhecendo mais de perto os anseios de cada área do funcionalismo municipal, sem exceção. Queremos desenvolver a nossa cidade em parceria com àqueles que se dedicam a essa causa diariamente e necessitam da devida valorização, “Temos um plano de governo voltado a modernização de nossos setores públicos e a valorização de todos servidores.” Queremos cuidar bem de nossa gente em todos os aspectos destacou Delegado Sérgio Lopes (PSDB).

