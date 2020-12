Senador Sérgio Petecão cumpre agenda com prefeitos e lideranças na regional do Alto Acre

Petecão esteve reunido com lideranças do Partido, prefeitos, amigos e gravou mensagem de natal e fim de ano

O senador da república pelo PSD do Acre, Sérgio Petecão juntamente com sua esposa, a vice-prefeita eleita na capital Rio Branco, Marfisa Galvão, visitou a regional do Alto Acre para passar as festas de Natal.

Aproveitando a ocasião, Petecão visitou o município de Assis Brasil, se reunindo com o prefeito Antônio Barbosa de Souza, o Zum (PSDB), onde fez a entrega de duas caminhonetes, uma ambulância, investimentos em melhorias sanitárias e da reinauguração do Ginásio poliesportivo Sidney Nascimento de Morais, ampliado com recursos oriundos de emenda parlamentar. São investimentos diretos para a população na ordem de mais de R$1,5 milhão de reais.

Como convidados, o prefeito eleito no último pleito, professor Jerry Correia e seu vice, vereadores e alguns convidados estiveram no evento. Continuando suas visitas, o senador também esteve com a prefeita reeleita de Brasiléia, Fernanda Hassem, onde firmaram apoio para os próximos anos. Prefeita esteve apresentando propostas como a pista de caminha na BR 317 que chegará até a campus da UFAC e liberação das emendas que já estão com o Senador.

“Nosso mandato continua em favor do Estado, indiferente a partido e municípios. Vamos continuar ajudando com nossas emendas parlamentares em favor do povo e quero meu Acre crescendo e desenvolvendo”, destacou o senador Sérgio Petecão.

Uma das suas visitas foi especial, ao visitar o amigo e ex-governador do estado de Pando, Leopoldo Fernandes, em sua residência, localizada na cidade de Cobija. Petecão o destaca como preso político que passou todas as dificuldades, mas, sempre esteve na luta pelo seu povo.

Aproveitando a ocasião, Sérgio Petecão gravou um vídeo no estúdio do jornal oaltoacre, para desejar feliz Natal e próspero ano novo ao povo do Acre. Segundo o Senador disse que estará visitando a região do Juruá, onde tem muitos amigos e depois, após alguns dias de férias, se ausentará do cargo por quatro meses, deixando no cargo, sua suplente Maria das Vitórias do município de Cruzeiro do Sul, enquanto irá tratar de sua saúde e visitar todo o Estado.

