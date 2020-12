O Ministério da Saúde da Bolívia publicou neste sábado, dia 26, que foram registrados 469 novos casos de contaminados pelo vírus covid-19, dado menor em comparação a quinta-feira passada, onde foi anotado 1.057 casos. Mesmo assim, o total de pacientes que venceram a enfermidade chegou a 129.754 curados.

O estado que mais contágios, seria o de La Paz, com 171, seguido de Santa Cruz: 136, Chuquisaca com 83, Potosí com 33, Pando com 19, Oruro com 14 e Cochabamba com 13. Tomando em conta os dados acumulados que somam um total de 153.590, dos quais, 14.753 são ativos.

Por outro lado, foi registrado 367 recuperados, com o total de pacientes que venceram a enfermidade destacando os 129.754, dado maior destacando quinta-feira, que eram 129.387. Assim mesmo, neste sábado foi anotado 1.072 descartados com o total de provas negativas que chegou a 245.036.

Foram registradas 4 mortes em Santa Cruz, 1 em Pando, 1 em La Paz, e 1 em Chuquisaca. Com a soma de todos os dados o número de mortes causado pelo Covi-19 na Bolívia, chegou a 9.083. Os casos suspeitos neste sábado, foi registrado 798 segundo o informe nº 285 da Direção Geral de Epidemiologia do País.

O Ministro da Saúde da Bolívia, Edgar Pozo, insistiu durante conferência que a população não descuide das medidas de biossegurança, como o uso de máscaras, lavar com frequência as mãos e manter o distanciamento social de um metro e meio.

