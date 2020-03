Moradores do bairro Raimundo Melo contaram, na época do sumiço, que viram o rapaz pedindo ajuda dentro do igarapé. Ao sentir falta de Felício, os familiares iniciaram buscas no local pelo rapaz, além de registrar um boletim de ocorrências na Delegacia de Flagrantes (Defla). A família espalhou cartazes com a foto do rapaz e o contato de parentes.