Seis pássaros Curió são resgatados durante abordagem policial em rodovia do Acre

Seis pássaros da espécie curió foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) na manhã desta sexta-feira (27) no km 97 da BR-317, em Senador Guiomard, interior do Acre. As aves eram transportadas dentro de gaiolas sem autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).