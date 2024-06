Segurança do Acre conta com farol de busca aéreo para otimizar operações noturnas

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), conta com o auxílio de um farol de busca, utilizado para o patrulhamento aéreo noturno. O equipamento é controlado por um tripulante, que faz o controle definindo o foco, intensidade e direção.

Para o titular da Sejusp, coronel José Américo Gaia, o aparelho traz modernidade e eficácia para as operações. “O farol de busca é uma tecnologia essencial para otimizar as operações noturnas das forças de segurança de forma geral, que proporciona a nossas equipes maior visibilidade, adequada à tripulação da aeronave, bem como a iluminação dos locais de ocorrências, auxiliando também na visibilidade dos policiais em solo”, explica.

Para o coronel Sérgio Albuquerque, coordenador do Ciopaer, o novo equipamento tem mostrado muita eficiência. “Ele é muito importante nas buscas noturnas. Nós damos apoio ao pessoal de terra, normalmente a Polícia Militar, fazendo buscas, ou então fazendo alguma operação em terra durante a noite. Damos suporte em cima, fazemos uma plataforma de observação, iluminamos a área onde está sendo feita a operação, ou então quando encontramos o que está sendo procurado”, detalha.

O farol de busca noturno já auxiliou em operações na capital, Rio Branco, na investigação de uma fuga do presídio, em também no interior do Acre, em Cruzeiro do Sul. Segundo o coordenador do Ciopaer, existe uma previsão de aquisição do suporte para mais duas aeronaves.

Além do farol de busca, a Sejusp também conta com o bambi bucket, espécie de balde de água, usado a partir dos helicópteros, para combater incêndios florestais. “Como esse equipamento, que comporta 800 litros, sobrevoamos locais de incêndio, muitas vezes de difícil acesso aos bombeiros, e despejamos a água”, informa.

De acordo com o coordenador, um treinamento deve ser feito nos próximos meses com a equipe do Ciopaer, para manuseio do equipamento. “Estamos próximos temporada de incêndio florestal, então vamos fazer o treinamento e ficar prontos para a operação, caso haja necessidade”, diz.

