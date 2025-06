Segunda noite do Arraial Cultural aquece Brasiléia com música, tradição e alegria

A equipe de Brasiléia começou com tudo no Campeonato Estadual Sub-20 de Futsal Masculino. Na sua estreia, realizada neste sábado 21, no Ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco.

Brasiléia venceu de forma convincente o time do PSC pelo placar de 5 a 2.

Desde os primeiros minutos, os garotos de Brasiléia mostraram superioridade dentro de quadra, dominando as ações e impondo seu ritmo de jogo. Com uma forte marcação, toques rápidos e eficiência nas finalizações, a equipe abriu vantagem no placar e conduziu a partida com segurança até o apito final.

Além da vitória, o time se destacou pela organização tática, intensidade e qualidade técnica dos atletas, que não deram chances ao adversário.

💬 “Foi uma vitória muito importante para nos dar confiança na competição. O grupo está focado, sabemos das dificuldades, mas mostramos que temos condições de brigar por coisas grandes no estadual”, disse o treinador, Acelino Neto, após a partida.

A participação de Brasiléia no campeonato tem o apoio total da Prefeitura de Brasiléia, através da Gerência de Esportes, e apoio do Vereador Careca Gadelha, Vereador Djailson Américo e do Diego Armando, da Serralheria Vitória que tem investido no desenvolvimento do esporte local e na valorização dos jovens atletas.

Próximo Desafio

A equipe Brasileense volta à quadra no próximo dia 28 de junho, no ginásio de Brasileia, para buscar mais uma vitória para se consolidar na liderança do grupo e avançar rumo às fases decisivas.

